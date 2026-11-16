El arquero Macagno le inició un juicio a Newell's por falta de pago: reclama más de USD 300 mil

El arquero Ramiro Macagno demandó a Newell’s Old Boys y reclama el pago de más de 300 mil dólares. La presentación tramita en el Juzgado Laboral N.º 7 de los Tribunales Provinciales de Rosario. Es otro conflicto que se abre en el club del Parque para la dirigencia de Ignacio Boero, que heredó una deuda que supera los 30 millones de dólares.

El reclamo se origina en el acuerdo de pago que el arquero y el club firmaron en enero de 2025, cuando Macagno se desvinculó de Newell’s. Según el planteo del jugador, el club realizó pagos parciales y, hacia fines de ese año, las partes acordaron refinanciar el saldo.

Newell’s volvió a incumplir el plan de pagos durante el primer semestre de 2026. Ante eso, Macagno recurrió a la Justicia laboral para cobrar el saldo que considera adeudado.

El paso de Macagno por Newell’s

Macagno llegó a préstamo desde Atlético de Rafaela en julio de 2019, durante la gestión de Eduardo Bermúdez, con Cristian D’Amico al frente del fútbol del club. Debutó en Primera con Newell’s en 2020 y el club compró parte de su pase en febrero de 2021. Su vínculo continuó durante la presidencia de Ignacio Astore, con un préstamo a Platense en 2023.

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Volvió a Newell’s en 2024 y, con Mauricio Larriera como entrenador, fue titular en los 14 partidos que disputó el equipo en la Copa de la Liga. Más adelante perdió el puesto y volvió a atajar en septiembre de ese año.

El antecedente de Darío Benedetto

El 10 de agosto de 2026, Darío «Pipa» Benedetto también demandó a Newell’s ante la Justicia laboral de Rosario. El delantero reclamó 463 mil dólares por un acuerdo firmado cuando rescindió su contrato. Según su presentación, el club pagó la primera de las seis cuotas pactadas y luego interrumpió los pagos.