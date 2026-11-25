Belloso seguirá como presidente de Central: Raza Canalla fue proclamada
La agrupación fue la única que cumplió con los requisitos estatutarios y quedó confirmada para conducir la institución durante el próximo período.
25/11/2026 | 13:10Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central.
La Comisión Electoral de Rosario Central confirmó la proclamación automática de la agrupación Raza Canalla, que continuará al frente de la conducción institucional del club. De esta manera, Gonzalo Belloso seguirá como presidente de la entidad de Arroyito durante el próximo período.
A través de un comunicado, la comisión informó que el martes 24 de noviembre la agrupación presentó la cantidad de avales necesaria para oficializar su lista de candidatos de cara a los próximos comicios.
Según detalló el organismo, la documentación cumplió con los requisitos establecidos en el estatuto de la institución. Al ser la única lista oficializada en el proceso electoral, correspondió avanzar con su proclamación automática.
La resolución se fundamentó en el artículo 191, inciso L, del estatuto del Club Atlético Rosario Central. Así, no habrá competencia electoral y Belloso continuará al frente de la institución.
Lectura rápida
¿Qué agrupación fue proclamada automáticamente? La agrupación Raza Canalla fue proclamada automáticamente por la Comisión Electoral de Rosario Central.
¿Quién es el presidente que continuará en funciones? Gonzalo Belloso seguirá como presidente de Rosario Central.
¿Cuándo se presentó la cantidad de avales necesarios? Se presentó el martes 24 de noviembre.
¿Qué requisitos cumplió la documentación presentada? La documentación cumplió con los requisitos establecidos en el estatuto de la institución.
¿Por qué no habrá competencia electoral? No habrá competencia electoral porque Raza Canalla fue la única lista oficializada en el proceso electoral.