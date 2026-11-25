La Comisión Electoral de Rosario Central confirmó la proclamación automática de la agrupación Raza Canalla, que continuará al frente de la conducción institucional del club. De esta manera, Gonzalo Belloso seguirá como presidente de la entidad de Arroyito durante el próximo período.

A través de un comunicado, la comisión informó que el martes 24 de noviembre la agrupación presentó la cantidad de avales necesaria para oficializar su lista de candidatos de cara a los próximos comicios.

Según detalló el organismo, la documentación cumplió con los requisitos establecidos en el estatuto de la institución. Al ser la única lista oficializada en el proceso electoral, correspondió avanzar con su proclamación automática.

La resolución se fundamentó en el artículo 191, inciso L, del estatuto del Club Atlético Rosario Central. Así, no habrá competencia electoral y Belloso continuará al frente de la institución.