Acuerdo entre NOB y la Municipalidad por un terreno en Bella Vista: "Tendrán la concesión 30 años"
El expediente avanzó en el Concejo Municipal y contempla que la institución utilice las tierras durante tres décadas, aunque seguirán siendo propiedad del Estado local.
19/11/2026 | 09:57Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El predio de Bella Vista.
El concejal de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart se refirió al convenio entre la Municipalidad de Rosario y Newell’s Old Boys para que el club pueda utilizar terrenos municipales en barrio Bella Vista. La iniciativa contempla el desarrollo de un proyecto educativo y deportivo, con la construcción de una escuela secundaria y espacios para la formación de jóvenes deportistas.
Aleart explicó que el expediente había obtenido despacho favorable en la Comisión de Gobierno y que había sido remitido a la Comisión de Planeamiento para continuar su tratamiento legislativo. "Es un lote, un terreno que estaba en disputa entre el municipio y Newell’s", señaló el edil en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.
Luego precisó que el convenio establece una concesión de uso por 30 años, sin que eso implique transferir la propiedad definitiva de las tierras, que continuarán perteneciendo al municipio. También aclaró que se trata de una iniciativa impulsada por el intendente y que las precisiones sobre el acuerdo corresponden al oficialismo.
Lectura rápida
¿Qué convenio se mencionó en el artículo? Se menciona un convenio entre la Municipalidad de Rosario y Newell’s Old Boys para utilizar terrenos municipales en Bella Vista.
¿Quién es el concejal que habla sobre el convenio? El concejal es Juan Pedro Aleart de La Libertad Avanza.
¿Cuándo se realizó la consulta sobre el convenio? La consulta se realizó durante una entrevista en Cadena 3.
¿Cómo se desarrollará el proyecto mencionado? El proyecto incluye la construcción de una escuela secundaria y espacios para la formación de jóvenes deportistas.
¿Por qué es importante el convenio? Es importante porque establece una concesión de uso por 30 años sin transferir la propiedad de las tierras al club.