El concejal de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart se refirió al convenio entre la Municipalidad de Rosario y Newell’s Old Boys para que el club pueda utilizar terrenos municipales en barrio Bella Vista. La iniciativa contempla el desarrollo de un proyecto educativo y deportivo, con la construcción de una escuela secundaria y espacios para la formación de jóvenes deportistas.

Aleart explicó que el expediente había obtenido despacho favorable en la Comisión de Gobierno y que había sido remitido a la Comisión de Planeamiento para continuar su tratamiento legislativo. "Es un lote, un terreno que estaba en disputa entre el municipio y Newell’s", señaló el edil en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

Luego precisó que el convenio establece una concesión de uso por 30 años, sin que eso implique transferir la propiedad definitiva de las tierras, que continuarán perteneciendo al municipio. También aclaró que se trata de una iniciativa impulsada por el intendente y que las precisiones sobre el acuerdo corresponden al oficialismo.