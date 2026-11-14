Turismo Carretera: Castellano y su Dodge Challenger se adueñaron de la clasificación en Río Cuarto

Jonatan Castellano con el Dodge Challenger #101 pudo ratificar lo que había evidenciado en los entrenamientos y se quedó con la pole en la soleada tarde de Río Cuarto, donde el Turismo Carretera regresó después de 14 años.

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Castellano que se llevó los puntos del día tras la pole, debe cumplir una sanción de la CAF (Comisión Asesora y Fiscalizadora) de la ACTC Argentina, teniendo que retroceder cinco lugares en la planilla, por el toque con el cordobés Marco Dianda en la pasada carrera de Rosario.

Otto Fitzler con Mercedes Benz y Agustín Canapino, el actual campeón del TC con su Chevrolet Camaro lo escoltaron a Castellano por 230/1000 y 259/1000 respectivamente. Julián Santero con el BMW, que este domingo puede entrar entre los de último minuto a la Copa de Oro, encabeza la tabla con la victoria conseguida, hoy concluyó 11°.

El mejor de los cordobeses clasificando fue Facundo Chapur con el Torino en la posición 15°, en tanto que 25° quedó Ricardo Risatti (Ford Mustang), 28° Marco Dianda (Dodge Challenger) y Rodrigo Lugón (Ford Mustang) 32°. Las series este domingo serán a las 10:00, 10:30 y 11:00 de la mañana, en tanto que la penúltima final del año, el Gran Premio Shell, será a las 14:00 paracorrer 25 vueltas o 50’.

Turismo Carretera/Clasificación-Sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Río Cuarto. Imágenes: Prensa ACTC Argentina.