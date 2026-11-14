En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Banfield

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Banfield

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Midland

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Madryn vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3

Mirá nuestro audiovisual en

YouTube

Shell Capemi Omnicraft Sancor Seguros GS BIO Puma Energy Lusqtoff Todo Suspensión Gobierno de Córdoba Corven VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

Turismo Carretera: Castellano y su Dodge Challenger se adueñaron de la clasificación en Río Cuarto

El piloto de Lobería ganó los puntos, pero deberá retroceder 5 lugares en la planilla por una penalización pendiente. Fritzler (Mercedes Benz) y Canapino (Chevrolet Camaro) lo escoltaron. VIDEO.

14/11/2026 | 18:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
TC: Castellano y su Dodge Challenger se adueñaron de la clasificación en Río Cuarto

FOTO: TC: Castellano y su Dodge Challenger se adueñaron de la clasificación en Río Cuarto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Jonatan Castellano con el Dodge Challenger #101 pudo ratificar lo que había evidenciado en los entrenamientos y se quedó con la pole en la soleada tarde de Río Cuarto, donde el Turismo Carretera regresó después de 14 años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Castellano que se llevó los puntos del día tras la pole, debe cumplir una sanción de la CAF (Comisión Asesora y Fiscalizadora) de la ACTC Argentina, teniendo que retroceder cinco lugares en la planilla, por el toque con el cordobés Marco Dianda en la pasada carrera de Rosario.

Otto Fitzler con Mercedes Benz y Agustín Canapino, el actual campeón del TC con su Chevrolet Camaro lo escoltaron a Castellano por 230/1000 y 259/1000 respectivamente. Julián Santero con el BMW, que este domingo puede entrar entre los de último minuto a la Copa de Oro, encabeza la tabla con la victoria conseguida, hoy concluyó 11°.

El mejor de los cordobeses clasificando fue Facundo Chapur con el Torino en la posición 15°, en tanto que 25° quedó Ricardo Risatti (Ford Mustang), 28° Marco Dianda (Dodge Challenger) y Rodrigo Lugón (Ford Mustang) 32°. Las series este domingo serán a las 10:00, 10:30 y 11:00 de la mañana, en tanto que la penúltima final del año, el Gran Premio Shell, será a las 14:00 paracorrer 25 vueltas o 50’.

Turismo Carretera/Clasificación-Sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Río Cuarto. Imágenes: Prensa ACTC Argentina.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf