Vidas submarinas: una experiencia de ciencia y arte en San Martín desde el 24 de noviembre
La exposición sobre la histórica expedición del CONICET al fondo del mar argentino podrá visitarse gratis desde el 24 de noviembre hasta el 7 de diciembre.
FOTO: Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía, un evento a toda la familia.
Buenos Aires, 23 noviembre (NA) - La fascinación por las criaturas que habitan las profundidades del mar argentino llega al partido bonaerense de San Martín con la muestra itinerante Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía, una propuesta que combina divulgación científica, experiencias sensoriales y actividades educativas a partir de la histórica expedición realizada por investigadores del CONICET en 2025.
La exposición podrá visitarse desde el martes 24 de noviembre hasta el lunes 7 de diciembre en el Salón Multiespacio del Parque Yrigoyen, con entrada libre y gratuita. Estará abierta de lunes a viernes, de 9 a 17, y los fines de semana y feriados, de 11 a 19.
La iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires recupera los descubrimientos de la campaña Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, desarrollada entre julio y agosto de 2025, que despertó un enorme interés público por la biodiversidad marina y popularizó imágenes de especies desconocidas para buena parte de la población, como la célebre "estrella culona".
El recorrido está organizado en tres ejes: conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres educativos. Incluye infografías, materiales audiovisuales, una fotogalería, una cabina inmersiva, instalaciones escenográficas y un espacio donde los visitantes pueden dejar mensajes a los científicos.
También se realizarán talleres destinados a escuelas, con inscripción previa, que incluyen actividades con arena kinética, fabricación de hallazgos mediante materiales sustentables y robótica, orientadas a chicos de entre 5 y 12 años, según cada propuesta.
La muestra llega a San Martín después de su paso por Mar del Plata, La Plata y la República de los Niños, donde reunió a más de 75.000 visitantes. Posteriormente recorrió Almirante Brown, Escobar y Tandil, con la participación de más de 130 establecimientos educativos.
Agencia NA
La propuesta busca acercar el conocimiento científico a nuevos públicos, despertar vocaciones entre los más jóvenes y poner en valor el trabajo de quienes investigan las profundidades del mar argentino.
Lectura rápida
¿Qué es Vidas submarinas?
Es una exposición que combina ciencia y arte sobre la biodiversidad marina argentina.
¿Quién organiza la muestra?
La muestra es impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el CONICET.
¿Cuándo se puede visitar?
Desde el 24 de noviembre hasta el 7 de diciembre, de lunes a viernes y fines de semana.
¿Dónde se lleva a cabo?
En el Salón Multiespacio del Parque Yrigoyen, en San Martín.
¿Qué actividades incluye?
Ofrece talleres educativos, experiencias sensoriales y una variedad de actividades para el público.
[Fuente: Noticias Argentinas]