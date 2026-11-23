Buenos Aires, 23 noviembre (NA) - La fascinación por las criaturas que habitan las profundidades del mar argentino llega al partido bonaerense de San Martín con la muestra itinerante Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía, una propuesta que combina divulgación científica, experiencias sensoriales y actividades educativas a partir de la histórica expedición realizada por investigadores del CONICET en 2025.

La exposición podrá visitarse desde el martes 24 de noviembre hasta el lunes 7 de diciembre en el Salón Multiespacio del Parque Yrigoyen, con entrada libre y gratuita. Estará abierta de lunes a viernes, de 9 a 17, y los fines de semana y feriados, de 11 a 19.

La iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires recupera los descubrimientos de la campaña Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, desarrollada entre julio y agosto de 2025, que despertó un enorme interés público por la biodiversidad marina y popularizó imágenes de especies desconocidas para buena parte de la población, como la célebre "estrella culona".

El recorrido está organizado en tres ejes: conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres educativos. Incluye infografías, materiales audiovisuales, una fotogalería, una cabina inmersiva, instalaciones escenográficas y un espacio donde los visitantes pueden dejar mensajes a los científicos.

También se realizarán talleres destinados a escuelas, con inscripción previa, que incluyen actividades con arena kinética, fabricación de hallazgos mediante materiales sustentables y robótica, orientadas a chicos de entre 5 y 12 años, según cada propuesta.

La muestra llega a San Martín después de su paso por Mar del Plata, La Plata y la República de los Niños, donde reunió a más de 75.000 visitantes. Posteriormente recorrió Almirante Brown, Escobar y Tandil, con la participación de más de 130 establecimientos educativos.

Agencia NA

La propuesta busca acercar el conocimiento científico a nuevos públicos, despertar vocaciones entre los más jóvenes y poner en valor el trabajo de quienes investigan las profundidades del mar argentino.