FOTO: El cuadro Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), de Vincent van Gogh fue subastado por un precio récord en Nueva York.

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) - El cuadro Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), de Vincent van Gogh, alcanzó este miércoles un precio récord de 190,43 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York y se convirtió en la obra más cara del pintor neerlandés vendida hasta el momento en un remate público.

La pintura, que integraba la colección de los argentinos Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier, superó las estimaciones iniciales de 180 millones de dólares, según informó la agencia EFE.

Realizado en mayo de 1890, el óleo retrata una escena nocturna en Auvers-sur-Oise, la localidad francesa donde Van Gogh transcurrió los últimos dos meses de su vida. La composición muestra a un transeúnte solitario y a varias mujeres bajo un frondoso castaño en plena floración.

La venta estuvo precedida por una controversia relacionada con la procedencia de la pintura. Los descendientes del editor judío alemán Samuel Fischer, antiguo propietario de la obra, cuestionaron las circunstancias en las que su familia debió desprenderse del cuadro en 1936, en un contexto de persecución nazi.

Finalmente, los herederos de ambas familias alcanzaron un acuerdo extrajudicial que permitió concretar la operación, cuyos términos no fueron divulgados.

La subasta de la colección Blaquier-Arrieta reunió doce piezas del impresionismo y el posimpresionismo que permanecieron durante décadas fuera de la exhibición pública. El conjunto recaudó más de 411 millones de dólares, por debajo de los 450 millones previstos.

Otra de las grandes protagonistas de la jornada fue Arlequin, de Paul Cézanne, que alcanzó los 111 millones de dólares y se posicionó como la segunda pintura más cara del artista francés comercializada en una subasta.

Entre las restantes obras de la colección se destacaron En Canot, de Pierre-Auguste Renoir, vendida por 27,5 millones de dólares; una vista urbana de Camille Pissarro, adjudicada por 24,2 millones, y Le Jardin des Tuileries, de Claude Monet, que obtuvo 20,2 millones.