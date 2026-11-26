FOTO: Ticio Escobar se presentará en Buenos Aires el 1 y 2 de diciembre.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) - El curador, crítico de arte e investigador paraguayo Ticio Escobar presentará en Buenos Aires una nueva edición de La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay, un ensayo fundacional que reflexiona sobre las manifestaciones estéticas de los pueblos originarios y cuestiona los límites de las categorías occidentales del arte.

Publicado originalmente en 1993 y agotado desde hace tiempo, el libro llega a las librerías argentinas en diciembre a través del sello independiente La Flor Azul, que recupera la versión ampliada por el autor en 2012. La edición incorpora un nuevo prólogo de Laura Destéfanis y Mario Castells y conserva el texto introductorio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos.

A partir del estudio de los sistemas estéticos vinculados con los rituales, la cosmología y el cuerpo, Escobar examina las particularidades culturales de las comunidades indígenas del Paraguay y pone en discusión la pretendida universalidad de la concepción europea del arte.

El ensayo propone una aproximación a esas expresiones culturales que evita tanto las interpretaciones exotistas como su incorporación al mercado artístico bajo parámetros occidentales.

Nacido en Asunción en 1947, Escobar es uno de los principales referentes del pensamiento artístico latinoamericano. Fue ministro de Cultura de Paraguay, publicó más de veinte libros sobre arte y cultura y actualmente dirige el Centro de Artes Visuales/Museo del Barro.

La presentación del libro tendrá lugar el martes 1° de diciembre, a las 17, en la Fundación Medifé (Ayacucho 1945), con la participación del autor, Destéfanis y Castells.

Al día siguiente, a las 18, Escobar participará de un conversatorio sobre arte indígena y chamanismo junto a Ana María Llamazares y Diego Viegas en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), ubicado en avenida Figueroa Alcorta 3415.