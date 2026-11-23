Buenos Aires, 23 noviembre (NA) - Una de las obras más intrigantes del Renacimiento europeo vuelve a generar controversia casi seis siglos después de su realización. Una nueva interpretación del reconocido Retrato de los Arnolfini, pintado en 1434 por el artista flamenco Jan van Eyck, sugiere que la pieza podría ser, en realidad, un autorretrato encubierto del pintor junto a su esposa, Margaret.

Esta hipótesis desafía la identificación que se ha mantenido durante siglos, que señala a los retratados como miembros de una próspera familia de comerciantes italianos que se estableció en la ciudad de Brujas, donde Van Eyck desarrolló gran parte de su carrera.

De acuerdo a lo publicado por Smithsonian Magazine, la teoría fue presentada por Stephan Kemperdick, conservador de la Gemäldegalerie de Berlín, en el catálogo de la exposición Van Eyck: The Portraits, que se exhibe en la National Gallery de Londres y que reúne retratos conocidos del artista.

La pintura muestra a un hombre vestido de negro y a una mujer con un vestido verde distintivo en una habitación llena de objetos. Un perro, frutas, muebles y una lámpara colgante configuran una escena cuya extraordinaria veracidad oculta numerosas incógnitas.

Entre los elementos más desconcertantes se encuentra un espejo convexo en el fondo, que refleja a otras dos figuras que ingresan a la habitación. También hay una inscripción en latín que indica que Jan van Eyck estuvo presente en 1434.

Kemperdick sostiene que esta inscripción podría ser una referencia directa del artista a su propia presencia en la obra. Además, cuestiona la interpretación de antiguos inventarios que vinculan la pintura con la familia Arnolfini.

Otro aspecto que apoya su teoría es la figura de Santa Margarita, que aparece en la estructura de la cama, lo que podría ser una alusión al nombre de la esposa del pintor.

A pesar de la propuesta, la interpretación no cuenta con consenso general. El historiador Maximiliaan Martens, de la Universidad de Gante, argumenta que no hay razones suficientes para descartar la identificación tradicional, mientras que Nicholas Flory, cocurador de la exposición en Londres, considera la propuesta interesante, aunque especulativa.

El debate coincide con una exposición excepcional en la National Gallery, inaugurada el 21 de noviembre y abierta hasta el 11 de abril de 2027, que reúne por primera vez nueve retratos pintados y un dibujo de Van Eyck.

Considerado uno de los grandes innovadores de la pintura al óleo, el artista revolucionó el retrato europeo con una precisión sin precedentes y una extraordinaria habilidad para representar rostros, texturas y efectos de luz.

Casi 600 años después, el Retrato de los Arnolfini sigue desafiando a los expertos y demuestra que incluso las obras más analizadas de la historia del arte pueden ofrecer nuevas interpretaciones.