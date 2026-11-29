Buenos Aires, 29 noviembre (NA) - El escritor Salman Rushdie destacó el impacto transformador de la literatura, cuestionó el fanatismo que impulsa la censura de libros y defendió el humor como herramienta de resistencia frente al autoritarismo durante su intervención en la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en México.

En un diálogo con el ensayista y politólogo mexicano Jesús Silva-Herzog Márquez, el autor presentó su obra La penúltima hora, marcando su regreso a la ficción tras el atentado que sufrió en 2022, y reflexionó sobre los episodios que han definido su carrera literaria.

Rushdie recordó que, en su infancia, los libros eran considerados sagrados en su hogar, al punto de que, si alguno caía al suelo, debía levantarse y besarse como muestra de respeto. Sin embargo, años después, fue testigo de la quema de ejemplares de su propia obra.

"No hay mayor error que la quema fanática de libros, porque justo eso reconoce el poder de los mismos", declaró el escritor en el auditorio Juan Rulfo del evento literario.

El autor evocó la persecución que desató la publicación de Los versos satánicos en 1988, que culminó en 1989 con la condena a muerte emitida por el entonces líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeini.

Rushdie también cuestionó que muchos de los que condenaron su novela jamás la habían leído y explicó que encontró en la escritura una forma de evitar que aquella controversia definiera el rumbo de su carrera.

Recordó que Los versos satánicos fue su quinto libro y que actualmente trabaja en el vigésimo cuarto, lo que refleja la extensa trayectoria que ha desarrollado tras aquella condena.

Durante el evento, Rushdie también se refirió a Cuchillo, su libro de memorias donde narra el atentado de 2022 y su posterior proceso de recuperación, el cual estuvo marcado por su relación con su esposa. Indicó que la escritura de esta obra le permitió reconectar con su capacidad de dedicarse a la ficción.

Este regreso se concretó en La penúltima hora, un conjunto de cinco relatos publicado originalmente en 2025, en el que Rushdie explora temas como la vejez, la muerte y la memoria, entrelazando elementos autobiográficos, realismo mágico y sucesos sobrenaturales.

Una de las narraciones evoca sus años de estudiante en la Universidad de Cambridge durante la década de 1960, en el contexto de la contracultura y la influencia de los Beatles.

El autor expresó su optimismo sobre el futuro de la literatura, a pesar de los constantes pronósticos sobre su declive, y resaltó la importancia de encuentros internacionales como el de Guadalajara, que evidencian la vigencia de la cultura escrita y la lealtad de sus lectores.