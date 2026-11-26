FOTO: El antiguo Museo de la Acrópolis reabrió sus puertas después de casi dos décadas.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) - El antiguo Museo de la Acrópolis de Atenas reabrió sus puertas después de casi dos décadas de permanecer cerrado, con una renovada propuesta que combina la exhibición de piezas arqueológicas inéditas, la conservación del patrimonio, el arte contemporáneo y las nuevas tecnologías.

Situado junto al Partenón, el edificio fue construido entre 1865 y 1874 y constituyó el primer museo arqueológico del Estado griego. Durante más de un siglo albergó los hallazgos de las excavaciones realizadas en la Acrópolis hasta su cierre en 2007, cuando comenzó el traslado de las colecciones al nuevo museo, inaugurado dos años después.

La exposición permanente reúne esculturas, fragmentos arquitectónicos e inscripciones que hasta ahora permanecían dispersos por el sitio arqueológico o en depósitos sin acceso al público.

El establecimiento dispone además de instalaciones destinadas a la conservación de más de 15.000 piezas, con estructuras móviles y sistemas de iluminación que permiten su exhibición selectiva.

Entre las novedades figura una experiencia inmersiva que recurre a la inteligencia artificial y a reconstrucciones tridimensionales, sustentadas en documentación histórica y arqueológica, para recrear las ceremonias religiosas y la vida pública de la antigua Atenas.

La programación incluye la exposición temporal "Atenas, Ciudad, Idea", que hasta 2029 presentará más de 750 objetos correspondientes a distintos períodos históricos, desde el Neolítico hasta la época romana.

También alberga una muestra del artista iraquí-estadounidense Michael Rakowitz, que establece un diálogo entre el arte contemporáneo y las antigüedades clásicas a partir de historias de migración y desarraigo.

Durante la ceremonia de reapertura, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, reiteró el reclamo por la restitución de las esculturas del Partenón que permanecen en el Museo Británico de Londres.