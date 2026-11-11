Noche de los Museos 2026: más de 350 espacios culturales gratis en Buenos Aires este sábado

FOTO: El Malba será uno de los tantos museos que abrirán sus puertas el sábado por la noche.

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) - La Ciudad de Buenos Aires se alista para una nueva celebración de La Noche de los Museos, que tendrá lugar este sábado 14 de noviembre. Este evento contará con la participación récord de más de 350 espacios culturales que abrirán sus puertas de forma gratuita entre las 19 y las 2 de la madrugada.

La 22ª edición de este encuentro, organizada por el Ministerio de Cultura porteño, superará la participación de 320 instituciones del año anterior, ofreciendo una variada programación que incluirá exposiciones, visitas guiadas, música en vivo, talleres, proyecciones, intervenciones artísticas y experiencias inmersivas.

Los asistentes podrán explorar museos públicos y privados, edificios históricos, galerías y centros culturales ubicados en diferentes barrios de la ciudad, así como acceder a espacios que normalmente no están abiertos al público.

Entre los principales atractivos de esta edición se encuentran el Teatro Colón, el Planetario Galileo Galilei, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), la Usina del Arte y el Museo del Humor, además de numerosas instituciones barriales que ofrecerán actividades especiales.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, destacó que la iniciativa tiene como objetivo acercar el patrimonio cultural a nuevos públicos, enfatizando que cada institución participante tiene un valor igual, independientemente de su tamaño o ubicación.

"Queremos que todos se animen a conocer lugares donde nunca estuvieron y sientan que también son para ellos", expresó la funcionaria.

El transporte público será gratuito

Para facilitar el acceso a los diferentes espacios, el Gobierno de la Ciudad ofrecerá transporte público gratuito. Los colectivos podrán utilizarse sin costo entre las 18 del sábado y las 3 del domingo mediante un pase descargable, mientras que los subtes serán gratuitos desde las 18 hasta el final de su servicio.

Asimismo, el eBus funcionará con frecuencias de 15 minutos, y se habilitarán hasta cuatro viajes gratuitos de 45 minutos en Ecobici.

La programación completa, que incluye las sedes participantes y sus respectivas actividades, estará disponible en festivalesba.org, donde también se podrá descargar el pase para el transporte público.