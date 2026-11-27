La nueva literatura argentina examina la violencia y la memoria en obras de Bilotta y Bruzzone
Los escritores argentinos Daniel Bilotta y Félix Bruzzone presentan sus nuevos libros que abordan la violencia política y los ecos del pasado en la sociedad actual, aportando una mirada profunda y reflexiva.
FOTO: Los fantasmas de la violencia argentina, entre la crónica y la ficción
Buenos Aires, 27 noviembre (NA) - La violencia política, los entramados del poder y los mecanismos de la memoria son temas centrales en las nuevas obras literarias de los autores argentinos Daniel Bilotta y Félix Bruzzone, quienes presentan Conurbano, postales negras y Los viejos, respectivamente, en el marco de las novedades literarias de diciembre.
Ambos escritores abordan, desde diferentes enfoques narrativos, episodios y personajes relacionados con la historia argentina reciente, utilizando el humor, recuerdos personales y la ficción para explorar las áreas más sombrías del pasado.
Lectura rápida
¿Qué abordan los nuevos libros de Bilotta y Bruzzone?
Los libros exploran la violencia política y los mecanismos de la memoria en la historia reciente de Argentina.
¿Quiénes son los autores?
Los autores son Daniel Bilotta y Félix Bruzzone, destacados escritores argentinos.
¿Cuándo se presentan los libros?
Las obras se presentan como parte de las novedades literarias de diciembre.
¿Dónde se desarrolla la trama de Los viejos?
La trama de Los viejos transcurre en un geriátrico militar.
¿Qué tipo de narrativas utilizan los autores?
Utilizan una combinación de crónica periodística y ficción, junto con humor y recuerdos personales.
[Fuente: Noticias Argentinas]