FOTO: Los fantasmas de la violencia argentina, entre la crónica y la ficción

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) - La violencia política, los entramados del poder y los mecanismos de la memoria son temas centrales en las nuevas obras literarias de los autores argentinos Daniel Bilotta y Félix Bruzzone, quienes presentan Conurbano, postales negras y Los viejos, respectivamente, en el marco de las novedades literarias de diciembre.

Ambos escritores abordan, desde diferentes enfoques narrativos, episodios y personajes relacionados con la historia argentina reciente, utilizando el humor, recuerdos personales y la ficción para explorar las áreas más sombrías del pasado.