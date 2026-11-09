John Harrison, a los 81 años, se alza con el Premio Booker 2026 por su novela distópica

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) - El escritor británico John Harrison ha sido galardonado con el Premio Booker 2026 por su novela The End of Everything (El final de todo), una distopía satírica que retrata una sociedad al borde del colapso. A sus 81 años, Harrison se convierte en el autor más longevo en recibir uno de los reconocimientos más prestigiosos de la literatura en lengua inglesa.

El anuncio se realizó este lunes en una ceremonia celebrada en Londres, donde Harrison recibió un premio de 50.000 libras esterlinas. Su obra, que fue publicada en junio y aún no cuenta con traducción al español, fue seleccionada por unanimidad entre las seis finalistas.

La novela, que cuenta con 198 páginas, es la decimotercera en la carrera de Harrison y la más breve de las obras elegidas para la final. La trama se desarrolla en un futuro cercano, en la costa inglesa de Kent, tras una catástrofe de origen desconocido que ha alterado de manera significativa el funcionamiento de la sociedad.

En este contexto, las instituciones han dejado de funcionar, y el orden se encuentra en manos de grupos de vigilancia, además de la aparición de unos seres misteriosos llamados iGhetti que irrumpen en la vida cotidiana.

La historia sigue a Phillip Tennent, un hombre que recoge objetos en la playa y vive con su anciana tía Marnie. El descubrimiento de una extraña criatura capaz de cambiar de forma desencadena una trama que combina ciencia ficción, humor negro y reflexiones sobre la incertidumbre de la época contemporánea.

La presidenta del jurado, la historiadora Mary Beard, destacó la originalidad de la obra, señalando que su representación de una sociedad incapaz de entender la catástrofe que enfrenta ofrece una mirada sobre la política actual proyectada hacia el futuro.

Nacido en 1945, Harrison inició su carrera literaria en la década de 1960 y se ha consolidado como una figura influyente dentro de la ciencia ficción británica, con títulos destacados como Light, Nova Swing y The Sunken Land Begins to Rise Again.

Su reconocimiento también representa un avance para la literatura de ciencia ficción, un género que ha buscado ampliar su visibilidad en los grandes premios literarios durante décadas.

Creado en 1969, el Premio Booker distingue anualmente una novela escrita en inglés y publicada en el Reino Unido o Irlanda. Entre sus ganadores se encuentran autores de renombre como Salman Rushdie, Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro y J. M. Coetzee. En 2025, el galardón fue otorgado a David Szalay por su obra Flesh.