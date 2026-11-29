FOTO: Gisela Asmundo presentó su libro "El Ojo del Arte" en el Bellas Artes.

Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) – La historiadora del arte Gisela Asmundo llevó a cabo la presentación de su nuevo libro, El Ojo del Arte, en la Sala 36 del Museo Nacional de Bellas Artes, en un evento que se desarrolló en compañía de Julio Criveli.

El encuentro, realizado el jueves 12 de noviembre, reunió a artistas, curadores, galeristas y figuras destacadas de la escena contemporánea, quienes participaron en una conversación sobre la historia del arte y algunas de las obras que se analizan en el libro.

La publicación, editada por Estudio India, ofrece un recorrido personal por una selección de catorce artistas fundamentales de la historia del arte, incluyendo a figuras como Pieter Bruegel, Diego Velázquez, Camille Claudel, Marc Chagall, Paul Cézanne, Tiziano, Caravaggio y William Turner.

A través de años de lectura, estudio y contacto directo con las obras, Asmundo, licenciada en Historia del Arte, construye un itinerario que va desde el Renacimiento hasta el siglo XX, fusionando conocimiento y sensibilidad.

El libro busca acercar al lector a detalles significativos, gestos mínimos, climas de época y episodios biográficos que funcionan como puertas de entrada para comprender y disfrutar de las obras.

El Ojo del Arte ya está disponible para su compra en la plataforma homónima.