Buenos Aires, 18 noviembre (NA) - El artista colombiano Fernando Botero ha logrado un nuevo hito en el ámbito del arte internacional al vender su escultura Caballo por 5.244.000 dólares en una subasta organizada por la casa Christie's en Nueva York.

Esta obra, realizada en 2006 y con más de tres metros de altura, pertenecía a la colección privada de la familia del artista y ha superado el récord anterior que había sido establecido en noviembre de 2023 por la pintura Los músicos (1979), la cual se vendió por 5,13 millones de dólares, según reporta el diario colombiano El Espectador.

La subasta tuvo lugar durante la 20th Century Evening Sale, uno de los eventos más relevantes en el calendario internacional de subastas, dedicado a obras de grandes maestros del arte moderno.

Fernando Botero Zea, hijo del fallecido artista, expresó su alegría a través de las redes sociales, describiendo la venta como "una noche histórica para el legado de mi padre".

Además, destacó la importancia internacional de la obra del maestro colombiano y el significado emocional que esta venta representa para su familia, dado que la pieza formaba parte de su patrimonio personal.

Originario de Medellín y nacido en 1932, Botero creó un lenguaje artístico único, caracterizado por la exaltación del volumen y la reinterpretación de las proporciones, un estilo que aplicó tanto en sus pinturas como en sus esculturas. Sus obras monumentales se han convertido en parte del paisaje urbano de muchas ciudades alrededor del mundo.

Durante la misma subasta, el arte latinoamericano también tuvo una destacada participación, con la venta de Ogue Orisa, del cubano Wifredo Lam, que se vendió por 11,6 millones de dólares, estableciendo así un nuevo récord para el artista.

La jornada fue dominada por la obra Betonte Ecken, del pintor ruso Wassily Kandinsky, que se adjudicó por 85,78 millones de dólares, mientras que un total de siete obras de Pablo Picasso sumaron cerca de 111 millones. En total, la subasta recaudó más de 626 millones de dólares y estableció seis récords, según el balance emitido por Christie's.