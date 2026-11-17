FOTO: Christian Ferrer era reconocido por su mirada independiente, su erudición y su capacidad para cuestionar las convenciones de la sociedad contemporánea.

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) - El sociólogo, escritor y ensayista Christian Ferrer, reconocido como una de las figuras más destacadas del pensamiento crítico en Argentina, falleció este martes a los 66 años en la ciudad de Buenos Aires. Su muerte generó un profundo pesar en el ámbito académico y cultural, donde era admirado por su mirada independiente, su erudición y su capacidad para desafiar las convenciones de la sociedad contemporánea.

Nacido el 22 de enero de 1960 en Santiago de Chile, se trasladó a Argentina en su infancia y construyó una notable trayectoria intelectual vinculada a la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó en Sociología y ejerció como profesor de Filosofía de la Técnica y Pensamiento Contemporáneo en la carrera de Ciencias de la Comunicación. También fue investigador en el Instituto Gino Germani.

Su obra intelectual estuvo marcada por el anarquismo, la crítica al poder y el estudio de las transformaciones tecnológicas. Desde un enfoque alejado de las corrientes dominantes, analizó los mecanismos de control social, las contradicciones del progreso y las implicaciones de la creciente dependencia de las máquinas.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran Cabezas de tormenta, La mala suerte de los animales, El entramado y Los destructores de máquinas y otros ensayos. También realizó investigaciones biográficas sobre figuras controvertidas de la cultura argentina, como Raúl Barón Biza, en Barón Biza, el inmoralista, y Ezequiel Martínez Estrada, en La amargura metódica.

Ferrer participó activamente en el ámbito editorial, colaborando en revistas culturales como El Ojo Mocho, La Caja y Babel, y dirigiendo Artefacto, una publicación enfocada en la reflexión sobre las relaciones entre técnica, cultura y sociedad.

Su influencia trascendió más allá de sus libros y publicaciones académicas. Varias generaciones de estudiantes lo recuerdan por sus clases, caracterizadas por una voz pausada, una amplia gama de referencias y una constante invitación a cuestionar las certezas establecidas.

En 2024, recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex por su trayectoria en el campo de las letras. Su fallecimiento deja un vacío en una tradición intelectual que valoró la independencia de criterio, la reflexión crítica y la libertad de pensamiento como sus principales herramientas.