FOTO: Jorge Consiglio, Susana Tambutti, Eduardo Costantini, Daniel Burman y Arturo Puig, algunos de los ganadores del FNA 2026.

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) - El Fondo Nacional de las Artes (FNA) ha hecho pública la lista de los ganadores del Gran Premio y los Premios Trayectoria 2026, los cuales celebran el trabajo de personalidades destacadas en la cultura argentina abarcando disciplinas como la literatura, la música, el teatro, las artes visuales, el cine, la danza y la arquitectura. La ceremonia de premiación está programada para el próximo viernes 20 de noviembre.

En esta edición, el empresario y coleccionista Eduardo Costantini, reconocido por ser el fundador del Malba, ha sido galardonado con el Gran Premio FNA, el más alto reconocimiento otorgado por el organismo. Junto a él, otras diez figuras prominentes del ámbito cultural recibirán los Premios Trayectoria por sus significativas contribuciones al arte argentino.

Entre los premiados se destacan el cineasta Daniel Burman en la categoría de Artes Audiovisuales; el actor Arturo Puig en Teatro; el cantante Raúl Lavié en Música; el escritor Jorge Consiglio en Letras; y la bailarina y coreógrafa Susana Tambutti en Danza.

La lista de galardonados se completa con Amalia Amoedo en Gestión Cultural; Leo Vinci en Artes Visuales; Ángel Navarro en Patrimonio; Edilberta Puca en Artesanías; y el Estudio Hampton-Rivoira en Arquitectura.

Las distinciones fueron decididas por el Directorio del Fondo Nacional de las Artes, bajo la presidencia de Tulio Andreussi Guzmán, con la intención de honrar a aquellos que han realizado aportes significativos al patrimonio cultural argentino.

El Gran Premio FNA, que se otorgó por primera vez en 1963 a Jorge Luis Borges, ha reconocido a lo largo de su historia a figuras como María Elena Walsh, Ricardo Piglia, Emilio Pettoruti, Tita Merello, León Ferrari, Daniel Barenboim y Julio Le Parc.

Por su parte, los Premios Trayectoria fueron incorporados en 1992 y han reconocido a personalidades como Mercedes Sosa, Julio Bocca, Charly García, Sara Facio, Marta Minujín y Roberto Cossa.

El presidente del FNA ha subrayado que cada edición es una oportunidad para rendir homenaje a quienes han enriquecido el patrimonio cultural del país. Además, ha confirmado que, por segundo año consecutivo, los premiados recibirán una medalla confeccionada en colaboración con el Banco Central de la República Argentina.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, ha celebrado la diversidad de los galardonados, señalando que sus trayectorias representan el aporte de distintas generaciones de artistas y creadores a la historia cultural argentina.