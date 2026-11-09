Catharina van Hemessen: la pionera del autorretrato en el Renacimiento

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) - En 1548, un periodo en el que las mujeres enfrentaban severas limitaciones en el ámbito artístico, Catharina van Hemessen, pintora flamenca, realizó una obra que sentó un precedente en la historia del arte: el primer autorretrato conocido de un artista trabajando frente a su caballete. Casi cinco siglos después, una exposición en Amberes, Bélgica, busca recuperar su legado y reconocer su contribución al Renacimiento europeo.

Según la revista Smithsonian Magazine, la muestra "Van Hemessen and Father", presentada en el museo Snijders y Rockoxhuis, reúne más de 30 obras de la artista y de su padre, Jan van Hemessen, con el objetivo de revisar el papel que desempeñó en un período dominado por figuras masculinas.

Nacida en Amberes en 1528, Catharina creció en una familia vinculada al arte y recibió formación en el taller paterno. A los 20 años pintó su célebre autorretrato, en el que aparece vestida de negro, con mangas de terciopelo rojo, mientras sostiene sus herramientas de trabajo frente a una pintura aún inconclusa.

En la esquina superior izquierda escribió una inscripción en latín que reivindicaba su autoría: "Yo, Catharina van Hemessen, me pinté a mí misma". Este gesto resultaba excepcional en una época en la que muchas mujeres trabajaban en talleres familiares sin recibir reconocimiento individual.

La investigación realizada para la exposición ha permitido identificar una participación de Catharina en las composiciones de su padre mayor de lo que se suponía anteriormente. Los especialistas encontraron indicios de su intervención en figuras secundarias de grandes pinturas y descubrieron una imagen oculta bajo una de sus obras religiosas.

De las 19 pinturas confirmadas de su producción, 14 llevan su firma. La mayoría son retratos de pequeño formato, aunque también realizó escenas religiosas. Su trabajo fue reconocido por contemporáneos como Giorgio Vasari, quien la incluyó en sus escritos sobre artistas del Renacimiento.

En 1556, Catharina se trasladó a España junto con su esposo, el músico Kerstiaen de Morijn, vinculado a la corte de María de Hungría. No se conservan obras fechadas durante esa etapa y se desconoce la fecha de su fallecimiento.

La exposición permanecerá abierta en Amberes hasta el 31 de enero de 2027. Posteriormente, una versión dedicada exclusivamente a Catharina llegará a la National Gallery de Londres, del 4 de marzo al 30 de mayo.

Su autorretrato, actualmente conservado en el Kunstmuseum Basel, constituye uno de los testimonios más tempranos de una mujer que decidió representarse como protagonista de su propia actividad artística.