Buenos Aires, 25 noviembre (NA)- Algunas experiencias cambian para siempre nuestra manera de mirar el mundo. La pérdida de alguien a quien amamos, el paso inevitable del tiempo, las decisiones que nos transforman y esas preguntas que aparecen cuando las certezas dejan de alcanzarnos. Sobre ese territorio profundamente íntimo escribe Carlos Felice Fioravanti en Permanecer humano. Una ética del amor, la pérdida y la presencia, su nuevo libro publicado por Editorial Dunken.

La obra propone un recorrido por las grandes inquietudes de la existencia desde una perspectiva filosófica y literaria. A lo largo de sus páginas, el autor reflexiona sobre aquello que permanece en las personas después del dolor, sobre la capacidad de reconstruir los vínculos y sobre el valor de conservar la empatía en una sociedad atravesada por la velocidad, la incertidumbre y las transformaciones constantes.

Con una prosa sensible, reflexiva y cercana, Felice Fioravanti aborda experiencias universales que adquieren una dimensión particular en la historia de cada lector. El amor, la ausencia, la memoria, la soledad y la esperanza encuentran su lugar en un ensayo que dialoga con la vida cotidiana y recupera preguntas esenciales acerca de nuestra condición humana.