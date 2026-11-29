FOTO: Camila Fabbri, autora de El año de la serpiente, una novela de tensión psicológica que indaga en la soledad urbana, la violencia machista y los peligros de la intimidad.

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) - Un olor repulsivo perturba la cotidianidad de los habitantes de un edificio en Buenos Aires. Este fenómeno despierta la curiosidad de una vecina, activa a la portera y abre una puerta hacia un mundo repleto de relaciones tóxicas, obsesiones y secretos. Con esta premisa, Camila Fabbri desarrolla El año de la serpiente (Anagrama), una novela que convierte los pequeños detalles de la vida diaria en el insumo del horror.

La historia se centra en Aldana, una mujer de 52 años obsesionada con la limpieza, y Gina, la encargada del edificio, quienes inician una investigación que las lleva al departamento 5.º C. Allí reside Celeste Blum, una estudiante de Arquitectura que sostiene una relación con Simón, un hombre mayor cuyo interés por los reptiles se vuelve inquietante.

Fabbri maneja la información con precisión, fragmentando la narrativa en diversas perspectivas y momentos temporales. Cada nueva mirada al pasado de los personajes transforma la percepción de los hechos y aumenta la incertidumbre. Esta estructura permite profundizar en las áreas más oscuras de la personalidad de Simón, sus relaciones familiares y la raíz de sus comportamientos.

La serpiente que Simón tiene como mascota, llamada Alicia, se convierte en un símbolo dentro de la trama. Su naturaleza sigilosa y amenazante encapsula características de una masculinidad marcada por la misoginia, la frustración y el abuso de poder sobre las mujeres.

Para construir la narrativa, la autora se inspira en dos casos de la crónica policial: la misteriosa muerte de dos primas en Vicente López en 1989 y el caso de Pablo Rodríguez Laurta, un uruguayo, acusado de varios crímenes en 2025. Estos antecedentes enriquecen una ficción que aborda el fenómeno de los incels, la transmisión intergeneracional de traumas y las diversas manifestaciones de la violencia machista.

El edificio actúa como un microcosmos social. Sus paredes marcan límites entre espacios privados, mientras que sus pasillos facilitan encuentros, y sus residentes reconstruyen las vidas ajenas a partir de pistas dispersas. En esta convivencia anónima también se revela el aspecto voyeurista de una sociedad que consume las tragedias ajenas como entretenimiento.

Finalista del Premio Herralde de Novela en 2023 con La reina del baile y autora de Los accidentes y El día que apagaron la luz, Fabbri reafirma en estas 224 páginas una poética de la inquietud. La fuerza de su propuesta radica en la familiaridad de los escenarios que elige para situar el horror. El miedo, así, se vuelve reconocible y alcanza su expresión más angustiante al considerar que lo que ocurre detrás de una puerta cercana podría ser parte de nuestra propia realidad.