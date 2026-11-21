FOTO: Patricio Pron fue uno de los cuatro argentinos que ganó el Premio Alfaguara.

Buenos Aires, 21 noviembre (NA) - Con 169 novelas en competencia, Argentina se ha consolidado como el país latinoamericano con más obras presentadas a la 30ª edición del Premio Alfaguara de Novela, un prestigioso galardón de la literatura en español. Este año, se recibieron un total de 1.148 manuscritos, y el resultado final se dará a conocer el 27 de enero de 2027.

La representación argentina en el certamen corresponde a casi el 15 por ciento de las postulaciones, siendo solo superada por la de España, que cuenta con 505 obras. Le siguen Colombia con 149, México con 139, Estados Unidos con 65, Chile con 55, Perú con 36 y Uruguay con 30.

En la historia del premio, Argentina lidera entre los países latinoamericanos con un total de siete escritores premiados, mientras que México ha conseguido cinco, y tanto Chile como Colombia han sido galardonados cuatro veces cada uno.

Entre los autores argentinos que han recibido el reconocimiento se encuentran Tomás Eloy Martínez, quien ganó en 2002 por El vuelo de la reina; Leopoldo Brizuela, premiado en 2012 por Una misma noche; Patricio Pron, que recibió el galardón en 2019 por Mañana tendremos otros nombres; y Guillermo Saccomanno, ganador en 2025 por Arderá el viento.

El jurado de esta edición estará presidido por el escritor dominicano Junot Díaz, quien fue galardonado con el Premio Pulitzer en 2008 por La maravillosa vida breve de Óscar Wao. El panel también incluye a destacados profesionales del ámbito literario y editorial de España y Portugal.

El premio tiene una dotación económica de 175.000 dólares, además de una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de la novela ganadora en España, Estados Unidos y América Latina.

Desde su creación en 1965 y su relanzamiento en 1998 por el periodista y editor español Juan Cruz Ruiz, el Premio Alfaguara se ha convertido en una plataforma de difusión internacional para la narrativa en castellano, logrando que las obras premiadas alcancen a más de tres millones de lectores.

En la edición anterior, el reconocimiento fue otorgado al escritor mexicano David Toscana por su novela El ejército ciego.