"Chiqui" Tapia explicó del video de un dirigente secándole la transpiración

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se hizo viral este miércoles porque se filtró un polémico video en el que un miembro de la delegación argentina le secaba la transpiración durante el partido entre la Selección argentina y Canadá por las semifinales de la Copa América.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fue por esto que Tapia decidió bromear sobre la situación en las redes sociales con un posteo y luego explicó qué fue lo que sucedió.

“Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, detalló.

Y cerró: “Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Selección argentina jugará la final de la Copa América este domingo, a partir de las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami.