El Black Friday se convirtió en una oportunidad ideal para realizar compras inteligentes y aprovechar descuentos en productos de calidad. Durante el último mes, miles de lectores optaron por el Brooklinen Luxe Core Sheet Set, un conjunto de sábanas que se destacó en las pruebas del Textiles Lab. Su suavidad, comodidad y apariencia brillante lo convierten en una elección excepcional. Actualmente, los consumidores pueden disfrutar de un 25% de descuento en el sitio, ya que la venta de Black Friday de Brooklinen comenzó anticipadamente.

En el ámbito de la cocina, el Ninja Air Fryer Pro XL se posicionó como la mejor opción entre más de 70 modelos evaluados en el Kitchen & Cooking Lab. Este freidor de aire no solo preparó alitas crujientes, sino que también impresionó por su amplia canasta y controles intuitivos, facilitando la preparación de cenas rápidas.

La moda también se destacó en las compras de Black Friday, y muchos lectores optaron por los Levi’s Ribcage Flare Jeans. Estos jeans de tiro alto, que cuentan con un sutil corte acampanado, se adaptan perfectamente a diferentes estilos y están disponibles en cinco lavados. La durabilidad de este modelo ha hecho que muchos los elijan año tras año.

En cuanto a la limpieza del hogar, la Stratos Upright Vacuum fue reconocida como la mejor aspiradora por los expertos del Cleaning Lab. Su facilidad de uso y eficacia en diferentes tipos de pisos la convierten en una opción ideal para la mayoría de los hogares. Actualmente, se encuentra con un 50% de descuento, junto a otras aspiradoras de la marca Shark.

Con la llegada de la temporada festiva, muchos lectores comenzaron a buscar decoraciones navideñas. Una opción popular es la Blue Ridge Wreath, una corona pequeña decorada con bayas y piñas, que incluye luces LED a pilas para facilitar la decoración tanto en exteriores como interiores.

Además, la personalización de tarjetas navideñas sigue siendo tendencia. La marca Minted ofrece tarjetas con un diseño vintage, permitiendo a los usuarios elegir plantillas, subir fotos y personalizar mensajes. Actualmente, se puede aplicar el código EARLYBIRD26 para obtener un 20% de descuento.

Entre los juguetes más buscados, el Chester Cheeks Toy se destacó por su originalidad. Este juguete divertido, que emite sonidos cómicos, se ha vuelto un favorito entre los niños y suele agotarse rápidamente, por lo que es recomendable adquirirlo pronto.

Para aquellos interesados en la costura, la máquina de coser XR9550 es la elegida por los expertos como la mejor opción. Su diseño intuitivo y control de velocidad facilitan el aprendizaje de esta práctica habilidad.

Finalmente, los lectores han estado buscando calzado cómodo y estiloso, como las Mary Jane Flats de Rothy’s. Estas zapatillas de punto son perfectas para combinar con jeans o faldas, y su suela acolchada brinda comodidad durante todo el día.

Con el clima más frío, las mantas calefaccionadas también han cobrado relevancia. Una opción económica cuenta con más de 20 configuraciones de temperatura y un modo de precalentamiento de una hora, ofreciendo calidez y suavidad en los días fríos.