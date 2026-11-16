Estanterías flotantes: el regreso de un clásico en la decoración del hogar

Las estanterías son un elemento fundamental en cualquier hogar, ya que sin ellas, el desorden puede apoderarse de los espacios. Sin embargo, no existe un único estilo que funcione para todos. Algunos propietarios han optado por eliminar los armarios superiores en favor de arreglos más abiertos, mientras que otros prefieren exhibir libros y objetos decorativos en estanterías empotradas. En este contexto, las estanterías flotantes resurgen como una opción interesante, aunque su aceptación varía según la opinión de los expertos.

En la última década, las estanterías flotantes gozaron de gran popularidad, pero con el tiempo fueron consideradas obsoletas, junto con tendencias como el "rosa millennial" y el uso excesivo de terrazzo. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha observado un regreso de estas estanterías en muchos hogares. Diseñadores como Katie Kisner afirman que están de vuelta para el 2027. "Estamos intentando expandir los estándares y expectativas de la cocina tradicional", explica la diseñadora de Tennessee. "Una estantería elegante ofrece infinitas oportunidades para estilizar y reinventar tu espacio".

Las estanterías flotantes no solo han vuelto, sino que han evolucionado desde su última aparición en el centro de atención. Según Karie Reinertson de Mother Studio en Asheville, un exceso de estanterías flotantes puede resultar en un aspecto desordenado. La visión actual es "más contenida e intencional". Por su parte, Brooke Mennen-Talsma, una diseñadora de interiores en Iowa City, señala que hace diez años, las cocinas estaban repletas de estanterías flotantes gruesas y cargadas de vajilla y decoración perfectamente organizadas. "Estamos alejándonos de eso y adoptando estanterías que se integran mejor en la arquitectura del espacio".

Un ejemplo de esta tendencia es una estantería delgada que se extiende a lo largo de un salpicadero, proporcionando un lugar expuesto pero pulido para colocar vajilla o obras de arte. Sin embargo, no todos están convencidos de que las estanterías flotantes merezcan un regreso. Kevie Murphy, una diseñadora de Nueva York, admite que el almacenamiento independiente puede funcionar cuando es un "elemento de diseño deliberado", pero prefiere un enfoque más convencional. "Me encanta ocultar las cosas detrás de hermosos armarios", confiesa. "No soy fanática de ver cosas expuestas, y no me gustan los armarios con paneles de vidrio, porque la presión de mantener todo ordenado y limpio es demasiado evidente".

Para diseñadores como Regan Baker, las estanterías flotantes nunca han desaparecido. "He utilizado estanterías flotantes en mi trabajo durante años, y continúan ganándose su lugar porque son muy flexibles", explica la diseñadora de San Francisco. "Pueden ser discretas y minimalistas, o pueden ser el elemento que atraiga la mirada". Este detalle aporta ligereza y puede crear la ilusión de un ambiente abierto y aireado, incluso en espacios reducidos. Además, estas estanterías expuestas permiten a los propietarios mostrar su personalidad. "Muchos de mis clientes tienen colecciones, arte o herencias familiares, y una estantería flotante es el hogar natural para esas piezas", añade.

Si se está indeciso sobre las estanterías flotantes, se sugiere mezclar el almacenamiento. "En lugar de llenar toda una pared con estanterías abiertas, a menudo mezclamos una o dos estanterías con armarios cerrados, lo que crea un efecto más equilibrado y arraigado", propone Reinertson. Aunque son más comunes en la cocina, las estanterías flotantes pueden ubicarse en cualquier lugar, siempre que se sientan intencionadas. Incluso Murphy, quien no es una gran fanática de este estilo de almacenamiento, anima a considerar el acabado, la proporción y el material de las estanterías para que se integren adecuadamente.

La ubicación también es crucial. "Las estanterías pueden romper la altura de una pared alta o enmarcar una ventana", indica Baker. "Agregar un aplique sobre ellas añade otra capa de luz y hace que todo se sienta considerado". Si se colocan demasiado bajas, pueden dividir la pared, mientras que una estantería demasiado alta dificultará alcanzar platos o cristalería. La altura ideal es la del ojo: ni demasiado baja ni demasiado alta.

Una vez establecido un fundamento sólido, es momento de estilizar. "Comienza con lo que es significativo para ti", sugiere Baker. "He estilizado estanterías con cerámicas vintage de mi abuela, libros agrupados por tema y color, y fotos de lugares donde una familia ha vivido, y esas son las piezas que hacen que una estantería se sienta personal". Una paleta consistente es agradable a la vista, y el espacio negativo es fundamental; sin embargo, la diseñadora de San Francisco anima a experimentar con la disposición y crear una viñeta que realmente te represente.

Después de todo, el almacenamiento puede ser práctico, ¡pero nadie dijo que no puede ser divertido también!