Consejos de expertos: ¿Dónde gastar y dónde ahorrar en muebles para tu hogar?

Si la búsqueda de muebles te deja con un dolor de cabeza por los precios, no estás solo. Muchos se enfrentan a esta situación, pero hay formas de equilibrar calidad y costo. Expertos en diseño ofrecen una guía sobre dónde es recomendable invertir y dónde se puede ahorrar en el mobiliario.

Katie Kiser, diseñadora y propietaria de Katie Kiser Company, destacó que "invertir en la base de tu plan de mobiliario siempre vale la pena a largo plazo". Según Kiser, los muebles de calidad no solo mejoran el diseño general, sino que también pueden ser reimaginados a medida que las familias se mudan, remodelan o simplemente actualizan su hogar.

Por su parte, Jessica Hobson, principal de Jessica Hobson Design, coincidió en la importancia de mantener un equilibrio entre piezas de alta gama y artículos más cotidianos. "Las piezas de alta gama hacen que todo lo demás en la habitación se sienta especial", expresó. "Pueden agregar una elegancia instantánea a un espacio y hacer que brille".

Jennifer Harkavy, diseñadora principal en J. Harkavy Interiors, también resaltó que invertir desde el principio es una estrategia de ahorro poco conocida. "Se obtiene décadas de disfrute y se pueden ahorrar miles de dólares a largo plazo", afirmó.

A continuación, se presentan las recomendaciones de los diseñadores sobre en qué vale la pena gastar más y en qué se puede recortar gastos.

¿Qué vale la pena el derroche?

Un sofá de calidad es fundamental en la sala de estar. Kiser mencionó que "un sofá de calidad está en la cima de mi lista de inversiones". Recomendó explorar marcas como West Elm, Pottery Barn o incluso IKEA.

Una mesa de comedor sustancial es otra inversión clave. Kiser explicó que, en un hogar con un comedor formal, una mesa robusta es ideal. "Ya sea una joya de mediados de siglo en nogal o una mesa antigua con pátina, una mesa de buena calidad perdura en el tiempo y aporta presencia al ambiente", indicó.

También se mencionó que los marcos de cama deben ser de alta calidad, ya que se pasa una gran parte de la vida en la cama. Harkavy subrayó la importancia de un marco de cama bien construido para la longevidad y la salud.

Los muebles de almacenamiento, como cómodas y aparadores, también son considerados una buena inversión. Kiser afirmó que "los muebles encantadores valen cada centavo" y recomendó optar por piezas antiguas o vintage por su calidad superior.

Además, otros muebles tapizados como sillas, ottomanes y bancos son dignos de derroche, siempre que se elijan siluetas clásicas para evitar seguir tendencias pasajeras.

¿En qué no deberías gastar?

Por otro lado, los muebles para niños son considerados un área para ahorrar, ya que suelen sufrir desgaste. Hobson sugirió que hay muchas opciones fabulosas y asequibles en este segmento.

En cuanto a las mesas auxiliares, Kiser recomendó no invertir demasiado, ya que son funcionales y se pueden encontrar opciones económicas en tiendas en línea o locales.

Las piezas de acento, como mesas de lado y ottomanes, son también áreas donde no es necesario gastar mucho. Hobson aconsejó buscar en tiendas de grandes superficies, tiendas de segunda mano y plataformas como Etsy.

Finalmente, en lo que respecta a los accesorios decorativos, Harkavy sugirió evitar gastos innecesarios a menos que se trate de objetos de gran significado, como antigüedades. "Los accesorios son fáciles de reemplazar a medida que cambian los gustos", concluyó.