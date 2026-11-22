Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en el sur de la provincia de Santa Fe hasta el mediodía de este lunes. A partir de la tarde, comenzará a aumentar la inestabilidad y se esperan lluvias y alguna tormenta aislada hacia la noche y las primeras horas del martes.

Según el pronóstico emitido por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), las precipitaciones tendrán intensidad variable, con acumulados estimados de entre 2 y 10 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superar esos valores.

Desde el mediodía del martes se prevé el regreso de las condiciones de buen tiempo, que se extenderían hasta el próximo sábado. El cielo estará despejado o parcialmente nublado durante gran parte de ese período.

En cuanto al viento, comenzará a soplar desde el sudeste y el sur, para luego rotar al noreste y norte durante la mayor parte de la semana. Para el martes se anticipan algunas ráfagas moderadas a fuertes.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 14 y los 20°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 26 y los 33°C. El ascenso térmico comenzará el martes y alcanzará sus valores más elevados hacia el próximo fin de semana.

El organismo recomendó seguir los avisos meteorológicos y las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones previstas.