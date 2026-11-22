La semana comenzará con lluvias y luego mejorarán las condiciones en el sur santafesino
El pronóstico prevé un aumento de la inestabilidad desde la tarde de este lunes, con precipitaciones y alguna tormenta aislada durante la noche y la madrugada del martes. Después, se espera tiempo estable y un gradual ascenso de las temperaturas.
22/11/2026 | 17:28Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Tormentas y lluvias aisladas en Rosario
Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en el sur de la provincia de Santa Fe hasta el mediodía de este lunes. A partir de la tarde, comenzará a aumentar la inestabilidad y se esperan lluvias y alguna tormenta aislada hacia la noche y las primeras horas del martes.
Según el pronóstico emitido por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), las precipitaciones tendrán intensidad variable, con acumulados estimados de entre 2 y 10 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superar esos valores.
Desde el mediodía del martes se prevé el regreso de las condiciones de buen tiempo, que se extenderían hasta el próximo sábado. El cielo estará despejado o parcialmente nublado durante gran parte de ese período.
En cuanto al viento, comenzará a soplar desde el sudeste y el sur, para luego rotar al noreste y norte durante la mayor parte de la semana. Para el martes se anticipan algunas ráfagas moderadas a fuertes.
Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 14 y los 20°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 26 y los 33°C. El ascenso térmico comenzará el martes y alcanzará sus valores más elevados hacia el próximo fin de semana.
El organismo recomendó seguir los avisos meteorológicos y las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones previstas.
Lectura rápida
¿Qué se espera en el sur de Santa Fe hasta el mediodía del lunes? Se mantendrán condiciones meteorológicas estables.
¿Quién emitió el pronóstico sobre las precipitaciones? El pronóstico fue emitido por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT).
¿Cuándo se prevé el regreso de buen tiempo? Se espera el regreso de buen tiempo desde el mediodía del martes.
¿Qué cambios se anticipan en el viento? El viento comenzará desde el sudeste y sur, rotando al noreste y norte durante la semana.
¿Cuáles serán las temperaturas mínimas y máximas? Las mínimas estarán entre 14 y 20°C y las máximas entre 26 y 33°C.