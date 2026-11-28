Este sábado 28 de noviembre, el clima en Tucumán se verá afectado por un sistema de tormentas que traerá lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 mm, que podrían ser superadas en algunas áreas. Además, se prevé la posibilidad de granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento intensas.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo presenta pocas nubes y la temperatura se sitúa en 27°, con una sensación térmica de 28°. La humedad es del 61% y la visibilidad alcanza los 9000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, aunque las lluvias comenzarán a intensificarse a medida que avance la tarde. Es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones ante posibles fenómenos severos.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el domingo 29 de noviembre la temperatura mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 36°, con cielo despejado. Para el lunes 30, se prevé una mínima de 23° y una máxima de 36°, con lluvias moderadas. El martes 1 de diciembre, la mínima será de 22° y la máxima de 27°, con lluvias de alta intensidad. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 26°, con lluvias ligeras.