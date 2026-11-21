Este sábado 21 de noviembre, el clima en Tucumán se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras, lo que genera un ambiente cálido y húmedo. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo valor. La humedad es del 73%, lo que contribuye a la sensación de calor en la región. La visibilidad se encuentra en 8000 metros y el viento sopla a 6.17 m/s desde el noreste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 20° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento, junto con la alta humedad, pueden generar un ambiente algo incómodo para algunas personas. Es recomendable estar preparado para posibles lluvias a lo largo de la jornada, especialmente en horas de la tarde.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el domingo 22 de noviembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. Para el lunes 23, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 26°, con cielos nublados. El martes 24, las temperaturas oscilarán entre 18° y 23°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 25, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 27°, con cielos parcialmente nublados.

Es importante que los habitantes de Tucumán estén atentos a las condiciones climáticas, ya que las lluvias pueden afectar actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios repentinos en el clima.