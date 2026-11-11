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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, Tucumán presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 21° y 34°. La humedad es del 39% y el viento sopla a 2 m/s.

11/11/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 30° y una sensación térmica de 30°. La humedad se encuentra en un 39%, lo que contribuye a un ambiente cálido. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el oeste (250°). La presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima de 35°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad y el viento se mantendrán en niveles similares a los actuales, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 12 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 39°, con cielo despejado. El viernes 13, la mínima será de 25° y la máxima alcanzará los 41°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 14, se espera una mínima de 22° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El domingo 15, la mínima será de 21° y la máxima de 35°, con lluvias ligeras nuevamente.

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