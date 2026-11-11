Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo valor. La humedad es del 53%, lo que genera un ambiente algo caluroso. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para este miércoles, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima que alcanzará los 35°. Las condiciones de viento serán leves, y la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más alta. No se anticipan lluvias para el día de hoy, pero el cielo permanecerá nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con temperaturas elevadas y algunas lluvias ligeras. El jueves 12 de noviembre, la mínima será de 23° y la máxima de 38°, con pronóstico de lluvias ligeras. El viernes 13, se espera una mínima de 25° y una máxima de 41°, también con lluvias. Para el sábado 14, la mínima será de 22° y la máxima de 26°, continuando con la tendencia de lluvias. Finalmente, el domingo 15, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 34°, con lluvias ligeras.