Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 26°. La sensación térmica es la misma, 26°, y la humedad se encuentra en un 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste, con una presión atmosférica de 1009 hPa.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave que no superará los 3 m/s. El cielo despejado permitirá disfrutar de una tarde agradable, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias moderadas. El sábado 21 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 30°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 22 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 29°, con posibilidad de lluvias ligeras. El lunes 23 de noviembre, el clima será más cálido, con mínimas de 16° y máximas de 32°, bajo un cielo mayormente nublado. Finalmente, el martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras.