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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, Santa Fe tendrá temperaturas que oscilarán entre 22° y 34°. El cielo se presentará despejado y se espera un día caluroso con alta humedad.

12/11/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un clear sky, la temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 25°. La humedad es del 82%, lo que genera un ambiente caluroso. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima de 34°. El viento será suave, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán variados. Para el viernes 13, se espera una mínima de 25° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 14, la mínima será de 21° y la máxima de 33°, con probabilidad de lluvias moderadas. El domingo 15, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 32°, con lluvias ligeras. El lunes 16, la mínima descenderá a 21° y la máxima será de 27°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 17, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Santa Fe?
Se espera un día caluroso con temperaturas entre 22° y 34°.

¿Cuál es la condición actual del tiempo?
El cielo está despejado, con una temperatura de 24° y una sensación térmica de 25°.

¿Qué precauciones se deben tomar?
Se recomienda hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol debido a la alta humedad.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Habrá variaciones, con lluvias moderadas y ligeras a partir del sábado.

¿Qué se espera para el fin de semana?
Se anticipan lluvias moderadas el sábado y ligeras el domingo, con temperaturas similares.

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