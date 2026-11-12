Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un clear sky, la temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 25°. La humedad es del 82%, lo que genera un ambiente caluroso. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima de 34°. El viento será suave, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán variados. Para el viernes 13, se espera una mínima de 25° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 14, la mínima será de 21° y la máxima de 33°, con probabilidad de lluvias moderadas. El domingo 15, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 32°, con lluvias ligeras. El lunes 16, la mínima descenderá a 21° y la máxima será de 27°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 17, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras.