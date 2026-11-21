Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con broken clouds, lo que indica una cobertura parcial de nubes. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 72%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el este-noreste, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas. No se esperan lluvias significativas durante el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 24°, con probabilidad de light rain. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, también con light rain. Para el martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 30°, con light rain nuevamente. El miércoles 25 de noviembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 15° y una máxima de 16°, y se prevé moderate rain. Finalmente, el jueves 26 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con light rain.