Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 27°. La sensación térmica es de 28°, lo que indica un ambiente cálido. La humedad se encuentra en un 63%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente nublado. La humedad y la brisa del viento del este aportan a un clima agradable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta mostrará variaciones. Para el miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 34°, con cielo cubierto. El jueves 19 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 26°, también con cielo nublado. El viernes 20 de noviembre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas de 34°. Finalmente, el sábado 21 de noviembre, se espera un clima similar, con mínimas de 19° y máximas de 26°.