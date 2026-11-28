Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 20°. La humedad se encuentra en un 85%, lo que genera una atmósfera bastante cargada. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sur-suroeste, es decir, desde 200°.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 30°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día. La humedad elevada y la temperatura máxima podrían generar una sensación de calor más intensa. El viento se mantendrá en calma, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y la posibilidad de lluvias. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 30°, con pronóstico de light rain. El lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, también con light rain. Para el martes 1 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 34°, con moderate rain. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 17° y la máxima de 20°, con moderate rain. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 17°, con moderate rain.