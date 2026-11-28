Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 33°. La sensación térmica es de 32°, y la humedad se encuentra en un 33%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para este sábado 28 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima que alcanzará los 33°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La visibilidad seguirá siendo excelente, sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el domingo 29 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 34°, con cielo nublado. Para el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 40°, con algunas nubes dispersas. El martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 19° y la máxima de 28°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 29°, con algunas nubes rotas.