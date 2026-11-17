Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 17 de noviembre
Este martes 17 de noviembre, Rosario presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 19° y 28°. La humedad es del 48% y el viento sopla a 8 m/s desde el suroeste.
FOTO: Estado del tiempo en Rosario para el 17 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Rosario se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 48%, lo que proporciona un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 8 m/s desde el suroeste, contribuyendo a la frescura del ambiente.
El clima hoy martes 17 de noviembre
Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 19° y la máxima alcance los 28°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento constante que podría ofrecer alivio ante el calor. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable en Rosario.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario mostrarán variaciones en el clima. Para el miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 26°, con cielo nublado. El jueves 19 de noviembre, la mínima descenderá a 16° y la máxima ascenderá a 29°, manteniendo el cielo nublado. El viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El fin de semana comenzará con una mínima de 16° y una máxima de 33° el sábado, seguido de un domingo con mínima de 16° y máxima de 28°, con lluvias moderadas esperadas.