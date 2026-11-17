Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 48%, lo que proporciona un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 8 m/s desde el suroeste, contribuyendo a la frescura del ambiente.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 19° y la máxima alcance los 28°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento constante que podría ofrecer alivio ante el calor. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable en Rosario.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario mostrarán variaciones en el clima. Para el miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 26°, con cielo nublado. El jueves 19 de noviembre, la mínima descenderá a 16° y la máxima ascenderá a 29°, manteniendo el cielo nublado. El viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El fin de semana comenzará con una mínima de 16° y una máxima de 33° el sábado, seguido de un domingo con mínima de 16° y máxima de 28°, con lluvias moderadas esperadas.