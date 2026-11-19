FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra con pocas nubes, la temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica de 28°. La humedad es del 59%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 30°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será óptima. Los vientos serán suaves, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en el clima. Para el viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 32°, también con lluvias ligeras. El domingo 22 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 32°, con cielo nublado. Finalmente, el martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras.