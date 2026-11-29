Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad deen el día de hoy.

Ahora

En este momento,disfruta de un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 31°. La sensación térmica es de 33°, lo que indica un clima cálido. La humedad se encuentra en un 51%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4.63 m/s desde el este-noreste, contribuyendo a la agradable sensación del día.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen estables, lo que favorece un ambiente propicio para actividades al aire libre. La presión atmosférica es de 1015 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado. El martes 1 de diciembre, la temperatura mínima será de 19° y la máxima de 30°, con lluvias intensas. El miércoles 2 de diciembre, el clima mejorará con una mínima de 16° y una máxima de 26°, bajo un cielo despejado. El jueves 3 de diciembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, la mínima será de 15° y la máxima de 33°, con cielo nuevamente parcialmente nublado.