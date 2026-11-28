Este sábado 28 de noviembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un ambiente cálido y seco, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 36°. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé un cielo mayormente despejado.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de pocas nubes, con una temperatura actual de 27° y una sensación térmica de 27°. La humedad se mantiene en un 32%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el noreste.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 36°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en el clima para los próximos días. El domingo 29 de noviembre, la temperatura mínima será de 22° y la máxima de 34°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 30, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 30°, con lluvias intensas en la región. El martes 1 de diciembre, la mínima será de 20° y la máxima de 31°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas.