Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 26°. La sensación térmica es de 26°, con una humedad del 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para este viernes 27 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 32°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán mayormente despejadas durante el día, con vientos moderados que podrían alcanzar los 7 m/s. La humedad se mantendrá en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 28 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 36°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 29 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 34°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 22° y la máxima de 35°, con cielo nublado. El martes 1 de diciembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 29°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 21° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras.