Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 31°. La sensación térmica es de 32°. La humedad se encuentra en un 45%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 32°. Las condiciones climáticas se mantendrán mayormente estables, con un cielo que se mantendrá despejado durante gran parte del día. La humedad será del 45%, lo que contribuirá a una sensación térmica similar a la temperatura real. La visibilidad se mantendrá óptima, y el viento será leve, lo que hará que el clima sea agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el domingo 29 de noviembre se registrará una mínima de 20° y una máxima de 34°, con posibilidad de lluvias ligeras. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 34°, también con lluvias ligeras. El martes 1 de diciembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias de alta intensidad. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 20° y la máxima de 25°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras.