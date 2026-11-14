Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 14 de noviembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de broken clouds, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°. La humedad se encuentra en un 87%, lo que genera una sensación de calor. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el suroeste, con una presión atmosférica de 1017 hPa.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad alta puede generar una sensación térmica más elevada, especialmente durante las horas de mayor calor. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un sábado mayormente soleado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el domingo 15 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 30°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 16 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias moderadas. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, también con lluvias moderadas. Para el miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 21°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras esperadas.