Este miércoles 25 de noviembre, el clima en Córdoba se caracteriza por un día cálido y soleado, ideal para disfrutar al aire libre. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica similar de 27°. La humedad se encuentra en un 41%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.45 m/s desde el sur.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 16° y una máxima que podría llegar a los 28°. Las condiciones meteorológicas son favorables, sin pronósticos de lluvias, lo que permitirá que los habitantes de la ciudad disfruten de un día mayormente despejado.

El viento, aunque ligero, puede generar una sensación de frescura en las horas más calurosas. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera. Este clima es típico de la temporada, donde las temperaturas comienzan a elevarse a medida que se acerca el verano.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve cambio en las condiciones. El jueves 26 de noviembre se prevé un cielo nublado, con mínimas de 18° y máximas de 26°. El viernes 27 de noviembre, las temperaturas aumentarán, alcanzando mínimas de 19° y máximas de 30°, con cielo parcialmente nublado. El fin de semana se anticipa más cálido, con mínimas de 21° y máximas que podrían llegar a los 34° el domingo.

En resumen, este miércoles 25 de noviembre se presenta como un día ideal para actividades al aire libre en Córdoba, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a disfrutar del clima primaveral.