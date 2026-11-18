El clima en Córdoba para este miércoles 18 de noviembre se caracteriza por un ambiente templado, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, lo que indica un día agradable para realizar actividades al aire libre. La humedad se sitúa en un 62%, lo que puede generar una sensación de calidez en ciertas horas del día.

En cuanto a las condiciones del cielo, se reportan nubes cubiertas, lo que podría limitar la presencia de sol durante gran parte de la jornada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1 m/s desde el noroeste, contribuyendo a un clima fresco.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°. A lo largo del día, las condiciones climáticas se mantendrán estables, aunque la posibilidad de lluvias ligeras podría aumentar hacia la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

En el pronóstico extendido, se anticipan días con temperaturas similares. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con pronóstico de lluvias ligeras. El viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 27°, manteniendo la tendencia de lluvias. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, y el domingo 22 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 30°.

En resumen, el clima en Córdoba para este miércoles 18 de noviembre se presenta como un día templado, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Se recomienda estar preparado para cambios en las condiciones climáticas.