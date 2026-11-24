FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 24 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con nubes dispersas, la temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 22°. La humedad es del 77%, lo que genera un ambiente algo bochornoso. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el noroeste.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica un poco más elevada. No se esperan precipitaciones durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el miércoles 25 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo mayormente nublado. El jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el viernes 27 de noviembre, se pronostica una mínima de 19° y una máxima de 28°, con cielo despejado. Finalmente, el sábado 28 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 34°, con cielo claro.