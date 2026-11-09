Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 9 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 42%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 9 m/s desde el noreste, contribuyendo a la frescura del día. La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para este lunes 9 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento se mantendrán en 9 m/s, con una humedad del 42% y visibilidad de 10000 metros. No se esperan lluvias, por lo que el cielo permanecerá despejado durante la mayor parte del día.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el martes 10 de noviembre se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 11 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 33°, con cielo despejado. Para el jueves 12 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 35°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 13 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 34°, con lluvias de intensidad moderada.