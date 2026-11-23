Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 23 de noviembre
Este lunes 23 de noviembre, Córdoba se verá afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Se esperan precipitaciones acumuladas entre 30 y 70 mm, con ráfagas intensas y actividad eléctrica.
FOTO: Córdoba: clima y pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre
El clima en Córdoba para este lunes 23 de noviembre se presenta inestable, con la posibilidad de tormentas aisladas que podrían ser fuertes o localmente severas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan abundantes precipitaciones en cortos períodos, así como actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Las lluvias acumuladas podrían oscilar entre 30 y 70 mm, superándose en algunos puntos.
Actualmente, el estado del cielo es de light rain, con una temperatura de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 22°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que contribuye a la sensación de incomodidad. La visibilidad es buena, con 10,000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste.
En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 18° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento y humedad podrían acentuar la percepción de inestabilidad en el clima. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles fenómenos severos.
Para los próximos días, el pronóstico se presenta variado. Para el martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas. El miércoles 25, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre 18° y 30°. El jueves 26, se prevé un clima nublado, con mínimas de 19° y máximas de 28°. Finalmente, el viernes 27, se espera un día soleado, con temperaturas que podrían alcanzar los 32°.