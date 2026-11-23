El clima en Córdoba para este lunes 23 de noviembre se presenta inestable, con la posibilidad de tormentas aisladas que podrían ser fuertes o localmente severas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan abundantes precipitaciones en cortos períodos, así como actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Las lluvias acumuladas podrían oscilar entre 30 y 70 mm, superándose en algunos puntos.

Actualmente, el estado del cielo es de light rain, con una temperatura de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 22°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que contribuye a la sensación de incomodidad. La visibilidad es buena, con 10,000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 18° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento y humedad podrían acentuar la percepción de inestabilidad en el clima. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles fenómenos severos.

Para los próximos días, el pronóstico se presenta variado. Para el martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas. El miércoles 25, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre 18° y 30°. El jueves 26, se prevé un clima nublado, con mínimas de 19° y máximas de 28°. Finalmente, el viernes 27, se espera un día soleado, con temperaturas que podrían alcanzar los 32°.