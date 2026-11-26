Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 24°. La sensación térmica es de 24°, con una humedad del 46%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que permanecerá despejado durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Córdoba es el siguiente: el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 28, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 32°, con cielo despejado. Para el domingo 29, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 30, se espera una mínima de 22° y una máxima de 35°, con probabilidad de lluvias ligeras.