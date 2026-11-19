Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de scattered clouds, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 25°. La humedad se sitúa en un 60%, lo que genera un ambiente algo cálido. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 7 m/s desde el norte.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con vientos que podrían alcanzar hasta 7 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 60%, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán variaciones en el clima. Para el viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, con cielos cubiertos. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 27°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 23 de noviembre, se pronostica una mínima de 17° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas.